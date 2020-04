Dierenrechtenactiviste koopt verwaarloosde hond over van eigenaars

Het was de dierenrechtenactiviste die de schepen van dierenwelzijn van Diksmuide en de politie op de hoogte bracht dat er in een stal dieren zaten die er slecht aan toe waren. Ze was blij dat er snel opgetreden werd, maar snapte niet waarom het duo de hond mocht houden. Het dier zag er nochtans ook verwaarloosd uit.

De activiste is uiteindelijk zelf op het paar toegestapt en heeft voorgesteld om de hond over te kopen. "Eerst wilden ze het dier niet afstaan, maar toen ik 100 euro bood, was het onmiddellijk in orde", zegt Wendy Lammens. "Ik ben heel blij dat ze afstand hebben gedaan van de hond. Die verblijft nu bij mijn dierenarts ter verzorging, want het dier zat onder de vlooien en was ondervoed."