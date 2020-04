Discussie over "gemeenteraad per mail" in Zoersel

Ook gemeenteraden kunnen door de coronamaatregelen niet bijeenkomen. Op veel plaatsen wordt er digitaal vergaderd, via videoconferencing, maar in Zoersel besliste het gemeentebestuur om op 21 april te vergaderen via mail. Dat zien oppositiepartijen CD&V, Heerlijk Zoersel en Vlaams Belang niet zitten.

Via mail kun je niet debatteren, zegt Roel Van Elsacker van CD&V: "Als 27 raadsleden mails naar elkaar beginnen te sturen dan krijg je een wirwar waar een kat haar jongen niet in terugvindt." Hij geeft aan dat er heel wat verschillende mogelijkheden zijn. "Onze kinderen volgen zelfs les op die manier aan de hogeschool of de universiteit. Door handen op te steken kan je zelfs iedereen op een ordentelijke manier aan het woord laten en kan iedereen ook gewoon het debat volgen."

Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) zegt dat er maandag nog overleg is. Volgens haar is mailen voor iedereen het meest haalbaar en het minst omslachtig.