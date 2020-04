Dubbel gevoel bij supporters van Club Brugge

Door de coronacrisis adviseert de raad van bestuur van de Pro League om de competitie stop te zetten. Dat betekent dat Club Brugge zich kampioen mag noemen zonder nog playoffs te spelen. Maar voor grote uitbundigheid zorgt dat niet bij de supporters.

Frederik Van Eenoo, de voorzitter van de grootste supporterclub van Club Brugge: "We voelen ons de terechte winnaar van de competitie, zeker als je ziet hoeveel punten voorsprong we hebben. Maar we zitten met gemengde gevoelens. We willen feesten: we hebben opgeroepen om de Clubvlaggen buiten te hangen en je kan thuis iets drinken. Maar we zitten in een lockdown. Het is allemaal vreemd. We zijn solidair en blijven in ons kot. De gezondheid gaat voor."

Minder begrip is er voor de houding van de UEFA. De Europese voetbalbond dreigt ermee om de Belgische clubs uit te sluiten van de Champions League en de Europa League, als de Pro League zou beslissen om de competitie nu stop te zetten. Frederik is hard in zijn oordeel: "Voor de UEFA primeert het geld. Het gaat hen niet om het spel maar om de business. Ze willen dat er ondanks de coronacrisis voortgespeeld wordt. Het is hen alleen maar om het geld van de TV-rechten te doen. Ze zien toch ook dat festivals en grote sportevenementen afgelast worden? Ik verwacht nog een juridische strijd."