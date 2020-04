Elke zaterdag muzikaal eerbetoon aan zorg in Denderhoutem: “Om 8 uur ‘s avonds versieren we ons dorp met muziek”

“Om 8 uur ’s avond applaudisseren heel wat mensen in Vlaanderen voor de zorg, maar wij gaan daar nog een stapje verder in”, gaat Wiggeleer verder. “Om 8 uur zingen wij een lied van 1 van de vedetten die hier in ons dorp wonen. We zijn begonnen met een nummer van Paul Roelandt, en vandaag staat er een nummer van Lindsay op de planning.” Stipt om 20 uur zal haar hit “Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat” te horen zijn. “Het is een heel toepasselijk nummer in deze tijd. Het is een verwijzing naar alle mensen die nu in de weer zijn.”