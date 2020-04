Fruittelers vrezen voor vorstschade: "Sommige vruchtjes zijn al zwart, hopelijk komt dat nog goed"  

De laatste jaren hebben de fruittelers het al zwaar gehad. Niet enkel door de vorst, maar ook door de Ruslandboycot, het verbod om nog langer peren in te voeren naar het land. "Het is inderdaad al het een na het ander geweest. Sinds de boycot van Rusland is het eigenlijk elk jaar wel iets. We hebben de droogte gehad, de hagel, nu weer de vorst. En ook die boycot van Rusland is er nog steeds. We zien dan ook dat heel veel collega's stoppen.