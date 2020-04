Geen Ronde van Vlaanderen? Dan maar zelf de fiets op: “Extra politiecontroles zodat alles veilig verloopt”

“We willen dat iedereen op een veilige manier van het mooie weer kan genieten”, zegt De Landsheer nog. “Het is zeker niet zo dat wij boeman willen spelen, maar we worden wel vaak zo bekeken omdat we ervoor moeten zorgen dat mensen de regels naleven en in het slechtste geval schrijven we ook boetes uit. Maar eigenlijk zorgen we voor de burgers. We helpen hen om gezond te blijven, dus hopelijk hebben zij respect voor het feit dat wij de regels moeten doen naleven. Iedereen moet positief en gezond blijven.”