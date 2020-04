Genezen coronapatiënten in Limburg getuigen: "Ik heb eindelijk weer energie"

Laurens Claes, een fitte man van 30, is een aantal weken geleden teruggekomen van skivakantie in Italië. Al snel had hij koorts, een droge hoest… de bekende symptomen. Toen Laurens ook spierpijn kreeg, begon hij zich zorgen te maken. Maar we zijn nu vier weken verder en Laurens vertelt: "De zorgen zijn achter de rug. Ik voel weer energie in mijn lichaam. Ik kan van thuis uit werken en in mijn huis kan ik opnieuw klusjes doen. "