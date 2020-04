Gents ziekenhuis volgt patiënten in thuisquarantaine digitaal op

“In deze coronatijd zitten veel mensen thuis die moeilijk in het ziekenhuis terecht kunnen”, vertelt dokter Diederik Van Sassenbroeck van de spoeddienst. “We maken ons zorgen om deze patiënten en hebben daarom een platform ontwikkeld waar we via vragenlijsten met elkaar kunnen communiceren. Iedereen wordt zo dagelijks opgevolgd. Wij evalueren de antwoorden van de patiënten en als daar alarmtekens uitkomen, dan nemen we contact op. In dat geval gaan we over tot een videoconferentie. Zo kunnen we heel gericht vragen stellen en kunnen we gemakkelijker inschatten hoe ziek de persoon in kwestie is.”