Woonzorgcentrum in Leuven verloor al 7 bewoners: "Mensen met dementie weten niet welke meedogenloze vijand binnen is"

In enkele weken tijd is de wereld helemaal veranderd, zo vertelt de directrice. "Op 20 maart hebben we vernomen dat er een bewoner besmet was en dan is alles in een stroomversnelling beland. Het is heel moeilijk. We lopen constant achter de feiten aan omdat we de bewoners en het medisch personeel niet kunnen testen."

"We moeten wachten tot er symptomen optreden en dat is pas een aantal dagen na de besmetting. Binnen ons centrum proberen we de bewoners zoveel mogelijk vrijheid te geven, omdat het bij ons om mensen met dementie gaat die sowieso al moeite hebben met de omgeving waarin ze verblijven. Maar daardoor riskeren we dat bewoners elkaar aansteken."