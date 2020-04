Gaan we minder naar het park of naar de supermarkt? Google gooit locatie-data in de strijd tegen corona

Vanaf vandaag houdt Google nauw in de gaten welke plaatsen we meer of minder bezoeken. Zo kunnen we via "Google Community Report" volgen of we bijvoorbeeld minder naar het park of de supermarkt gaan en meer thuis blijven. Het bedrijf wil op die manier de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegengaan. De data blijven wel anoniem, waardoor andere mensen niet weten waar je allemaal naartoe gaat.