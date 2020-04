Gouverneur van Limburg: "Geniet van de buitenlucht maar maak er geen vakantie-uitstap van"

Waarnemend gouverneur van Limburg Michel Carlier begrijpt dat de mensen in deze periode en met het mooie weer buiten willen komen. Hij moedigt hen aan om te bewegen en te genieten van de natuur, maar waarschuwt ook. "Ga niet allemaal naar dezelfde plek, en maak er geen vakantieuitstap van. Als je buitenkomt zou je altijd in beweging moeten zijn, dus ga fietsen, wandelen of joggen maar maak er geen happy familytime van door je picknickmand mee te nemen of een flesje te kraken, da's echt niet de bedoeling. Blijf vooral afstand houden, we zijn van bij het begin in Limburg bij de regio's die het felst getroffen zijn en hebben dus alle redenen om ons strikt aan de voorschriften te houden."