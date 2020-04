Istanboel wil totale lockdown, regering weigert

"De burgemeester van Istanboel roept nu al enkele dagen op tot strengere maatregelen," zegt VRT-correspondente Mitra Nazar vanuit Turkije. "Hij wil een totale lockdown en een avondklok, omdat dat in een stad met vijftien miljoen inwoners het enige is dat kan werken." Hij vreest dat het coronavirus anders niet te stoppen is. Turkije heeft tot nu toe achttienduizend besmettingen geteld en meer dan driehonderdvijftig doden, de meesten in Istanboel.