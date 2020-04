VN-Secretaris-Generaal vraagt opnieuw wereldwijd staakt-het-vuren: "We moeten samen coronavirus bestrijden"

"In Jemen, ondanks steunbetuigingen van verschillende partijen, is het conflict naar een nieuw gewelddadig hoogtepunt getild. In Libië is het een soortgelijk verhaal. Maar er zijn ook andere conflicten, in de Syrische provincie Idlib houdt het bestand tussen Rusland en Turkije voorlopig stand. Toch is er nog geen nationaal staakt-het-vuren van kracht en dat is wel nodig om het virus te bestrijden. Zeker nu de eerste coronadoden worden gemeld in Syrië", zei Guterres.

