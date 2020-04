Hoe zal België eruitzien na de coronacrisis? "Vanaf nu gaat alles veranderen"

Marx verwacht niet, in tegenstelling tot Baert, dat de kortgeschoolden per se de dupe gaan zijn. “De impact zal per sector hard verschillen. Mensen in de overheidssector of de zorg zijn redelijk beschermd, en woningen zullen nog altijd schoongemaakt moeten worden. De horeca of handelszaken worden dan weer wél heel hard getroffen. Het is allemaal niet zo eenduidig.” De bottom line is dat Marx eigenlijk geen voorspelling durft te doen. “De gebeurtenissen zijn van zo’n omvang dat we ze met bijna niets uit het verleden kunnen vergelijken, tenzij met eerdere epidemieën of oorlogen.”