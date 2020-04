In Lievegem is er zondag een BBQ tegen corona

Drie lokale ondernemers in Lievegem willen het mooie weer van zondag niet laten verloren gaan. Ze roepen iedereen in de gemeente op een BBQ in hun tuin te organiseren. Alleen voor het gezin natuurlijk, vrienden uitnodigen is uit den boze. Voor de producten die je dan nodig hebt, willen ze dat iedereen bij de lokale handelaars gaat shoppen. Niet alleen voor de vleesjes en de groenten, maar ook voor een bloemetje, een nieuwe jurk of enkele mooie wijnglazen.

Zo hopen ze de lokale handelaars te steunen, die lijden onder de coronamaatregelen. Terzelfdertijd willen ze de verbondenheid in Lievegem vergroten. Als iedereen op hetzelfde moment buiten is, kan er al eens een praatje geslagen worden met de buren, op afstand vanzelfsprekend. Als extraatje is er de oproep om op 15 uur stipt Leef! van André Hazes junior door de boxen te laten knallen en met zijn allen mee te kwelen. Alsof het je laatste dag is ...