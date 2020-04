Kinderen en de paashaas: niet altijd een geslaagde combinatie…

De paasvakantie is begonnen, al is de paassfeer in deze tijden van corona voorlopig ver te zoeken. Het mandje om volgende zondag met chocolade-eieren te vullen zit bij velen wellicht nog netjes opgeborgen. En wat zeker ontbreekt, nu de winkelcentra gesloten zijn en mensen hun dagen in quarantaine doorbrengen, is het bezoekje aan de paashaas. Dit (commerciële) gebruik is in andere landen populairder dan bij ons en leverde daar in het verleden soms hilarische foto’s op. Want een bezoekje aan zo’n groot pluchen dier met knaagtanden loopt niet voor elk kind op wieltjes. Maar misschien wakkeren deze foto’s uw paasgevoel met de nodige glimlach wel aan.