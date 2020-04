Klanten van brouwerij Alken-Maes moeten huur deels niet betalen

Eerder nam de brouwer al andere steunmaatregelen zoals bijvoorbeeld uitstel van betaling van facturen. En er is ook café solidair, een platform waar consumenten nu al pintjes kunnen kopen bij hun favoriete cafébaas. Als de café's dan weer open gaan, kunnen ze die ook echt gaan opdrinken. En de eerste vierhonderd pintjes bij iedere uitbater die zo besteld zijn, worden door de brouwerij betaald.

De productielijn van vaten is stilgelegd door de crisis, maar de productielijn voor flessen en blikjes werkt wel nog. Het bier blijft dus zeker te koop bij drankenhandelaren en in supermarkten. Vanaf april gaat Alken-Maes het personeel toch op andere diensten proberen in te schakelen en als het nodig is, mensen op technische werkloosheid zetten.