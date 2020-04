Zonnig weer op komst: Kortrijk en Kuurne nemen maatregelen om afstand te houden

Ook andere plekjes die uitnodigen om te zitten of wat in het gras te liggen, zoals Buda Beach en het Albertpark in Kortrijk, worden afgesloten. Op het jaagpad langs de Leie, tussen de Kortrijkse deelgemeente Bissegem en Kuurne, zal je op twee plaatsen niet mogen fietsen. Volgens de politie is het pad er te smal om voldoende afstand te kunnen houden.

"We zien ook wel dat de Leieboorden trekpleisters zijn voor mensen die willen wandelen, joggen of fietsen. Mensen doen het niet bewust, maar op sommige stukken is het gewoon moeilijk om afstand te bewaren. Vandaar dus de maatregel. Maar het is ook beter voor de verkeersveiligheid. Mensen komen er wandelen met hun kinderen. Als daar ook nog eens fietsers rijden, is dat niet ideaal", zegt Piet Vande Kerckhove van de politiezone Vlas. "Wandelen, joggen of wandelen met de fiets aan de hand mogen wel."