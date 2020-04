KSA Kuurne vergadert deze paasvakantie in virtueel lokaal

Nu de paasvakantie voor de deur staat, wordt de "minilockdown" ook voor de jeugdbewegingen pijnlijk voelbaar. Normaal staan er dan kampen, weekends en tal van bijeenkomsten op het menu. Maar door de coronacrisis vallen die nu in het water. Om het gebrek aan sociale contacten te beperken, hebben ze een virtueel vergaderlokaal gemaakt.

"Het is een website waar je naartoe kan als je de link hebt", zegt Arne Ameye van KSA Leiezonen. "Zo kom je automatisch in een virtuele kamer terecht. Daar kies je een microfoon en een luidspreker waarmee je kan rondwandelen en praten tegelijk. Het is een exacte kopie van ons echte lokaal en het gaat er realistisch aan toe. Het is zelfs zo dat als je verder wegwandelt van elkaar, je stiller gaat klinken. Als je weer dichter komt, klink je luider. Je kan dus op verschillende plaatsen in het gebouw een totaal verschillend gesprek voeren met ander mensen."