Man gewond bij brand in Sint-Niklaas

Het vuur was ontstaan in een garage waar een man bezig was met het onderhoud van een motor. Toen hij benzine in de brandstoftank van de motor goot liep het mis en ontstond er brand. De man geraakte gewond aan armen en benen. Het vuur verspreidde zich snel en sloeg over op het tuinhuis van de buren. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de omliggende woningen. Alleen de ramen van twee woningen raakten beschadigd.