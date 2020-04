Meer dan 1.000 doden in VS in 24 uur, "verplicht je gezicht bedekken als je buitenkomt in New York"

In de Verenigde Staten zijn van woensdagavond 20.30 uur tot donderdagavond 20.30 uur plaatselijke tijd 1.169 sterfgevallen gemeld als gevolg van het nieuwe coronavirus. Voor het eerst stijgt het aantal doden in de VS tot boven de 1.000. De Johns Hopkins University, die de cijfers bijhoudt, zegt dat het het hoogste aantal doden in één dag in een land is. Tot nu was Italië het land waar in één dag de meeste mensen stierven (969 op 27 maart, red). In totaal zijn nu al 5.983 Amerikanen overleden (gegevens Johns Hopkins vrijdag 3 april om 6.30u, red)

In heel de VS zijn nu al 245.213 officiële besmettingen met het nieuwe coronavirus geregistreerd, bijna een kwart miljoen dus. "In New York, de zwaarst getroffen staat, zijn 9.000 nieuwe gevallen bij gekomen, elke dag zijn het er 1.000 meer. Het gaat heel snel, er zijn hier nu al 93.000 besmettingen, waarvan 50.000 in New York City", zegt correspondent Björn Soenens. "Je ziet nu ook een sterke stijging in andere staten zoals Michigan, Pennsylvania, Louisiana. We zijn hier nog lang niet aan het einde."

(tekst gaat voort onder de afbeelding)