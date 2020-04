Mensen bestellen massaal barbecuepakketten: "Al 250 bestellingen, dit is echt ongezien"

Alle bestellingen zijn wel voor maximum 6 personen. De mensen lijken zich dus wel goed aan de regels te houden. Ze bestellen vlees voor 1 gezin en barbecueën dus niet met vrienden of buren. “Andere jaren maken we pakketten voor groepen van 20 tot 30 personen", zegt Davy Geussens. "Het is een pak meer werk om deze grote hoeveelheid kleine pakketten georganiseerd te krijgen. Maar mensen zoeken een bezigheid nu en wat is er met goed weer gezelliger dan met het gezin te barbecueën?”