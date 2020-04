De moslimexecutive wil moslims die in ons land wonen overtuigen om hun overledenen in ons land te rust te leggen. Vaak wordt beslist om de lichamen alsnog in het land van herkomst te begraven. Maar doordat vele grenzen en ook luchthavens gesloten zijn, is repatriëring niet overal meer mogelijk. In Turkije kan het nog wel, maar in Marokko bijvoorbeeld niet.