Mathias Vergels vervangt tegenspeler door reuze teddybeer in nieuwe videoclip

Nog tot 24 april kan je Mathias aan het werk zien als Lowie Bomans in Thuis op één. In realiteit liggen de opnames van de reeks al even stil door de corona-epidemie. En ook optreden met zijn muzikanten, zit er voorlopig niet in. "Niet kunnen optreden is zowat het ergste wat er is voor ons. We leven van en voor de muziek. Het enige wat we momenteel kunnen doen is nieuwe nummers schrijven. Nu pas beseffen we allemaal hoe hard we ons publiek missen", aldus Mathias.