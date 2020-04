Nieuwe leerstof na Pasen: maximaal 4 uur per dag afstandsonderwijs, viroloog Van Ranst: "Wellicht blijven scholen dicht"

De lessen in de scholen zijn nu al enkele weken opgeschort wegens de coronacrisis. Mogelijk zullen de scholen ook na de paasvakantie niet meteen opnieuw open gaan. Als de federale veiligheidsraad de coronamaatregelen inderdaad ook na de paasvakantie verlengt, dan gaan de Vlaamse scholen wel degelijk nieuwe leerstof aanbieden via afstandsonderwijs. "Dit mogen geen verloren leerweken worden", vindt minister Weyts.

Het gaat evenwel om "pre-teaching", vooronderwijs. De leerstof zal namelijk twee keer gegeven worden aan de leerlingen: een eerste keer via het afstandsonderwijs en een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. Leerkrachten zullen dan nog eens terugkomen op de leerstof, maar kunnen wel sneller tot de kern komen.

Om alles evenwel behapbaar te houden, komt Vlaams minister van Onderwijs Weyts met richtlijnen die hij heeft laten uitwerken door het onderwijsveld en een groep pedagogen. Leerlingen zullen per dag maximaal 4 uur bezig zijn met taken voor school, ouders investeren maximaal 2 uur per week in actieve begeleiding van het studiewerk. "Het onderwijs is vrij, maar ik hoop dat de scholen hier enigszins uniform mee gaan omspringen", zegt minister Weyts.

De schoolteams bepalen zelf op welke leerstof ze focussen na de paasvakantie. “Ik vraag aan scholen om te focussen op essentiële leerstof die echt belangrijk is voor de leerlingen”, stelt Weyts. Verder vraagt de minister aan de scholen om regelmatig te communiceren met de ouders; er komt minstens één communicatiemoment per week en de minister suggereert scholen om een online infoavond over de preteaching te organiseren.

