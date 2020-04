Onzekerheid in hotelschool Koksijde: "Kunnen leerlingen op stage in restaurants na paasvakantie?"

Ook in de hotelschool Ter Duinen in Koksijde is er al enkele weken afstandsonderwijs. Directeur Peter Verbeke: "We hebben enkele vindingrijke chefs. Ze hebben hun keuken met camera's omgebouwd tot een soort televisiestudio. De leerkrachten geven op die manier praktijklessen. De leerlingen volgen die lessen thuis en voeren opdrachten uit. Daarvan maken ze foto's en filmpjes die ze doorsturen naar de leerkrachten. En die beoordelen dan of de technieken van de leerlingen correct zijn. Inderdaad, ze kunnen wel niet proeven of de smaak goed is. Maar dat doen we dan wel als de leerlingen terug op school zijn."

Maar wanneer zullen de leerlingen terug op school zijn? Na de paasvakantie? Of later? "Normaal gezien is er niet veel les meer bij ons na de paasvakantie. Begin mei gaan de leerlingen op stage naar restaurants. Maar de vraag is wanneer de restaurants weer open zullen mogen. Die stage van twee maanden doen onze leerlingen graag. Ze verlangen ernaar want ze hebben voor deze opleiding gekozen om in het echt voor een chef te kunnen koken."

Directeur Peter Verbeke gaat ervan uit de laatstejaars wel degelijk hun einddiploma zullen halen. "Ze zijn tenslotte al bijna zes jaar bezig. Maar we moeten wel nog een oplossing vinden voor de eindproef. De laatstejaars moeten een menu bereiden en in de zaal opdienen. Een externe jury komt normaal gezien naar onze school om die eindproef te beoordelen. Maar voorlopig mogen we geen buitenstaanders toelaten. Enfin, we zijn vindingrijk en creatief genoeg om ook dat op te lossen."