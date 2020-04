Ook Brugse cipiers vragen voldoende gespecialiseerde mondkapjes

De corona-afdeling, in het medisch centrum van de gevangenis, vangt besmette gevangenen op uit heel het land. Gisteren nog werd een besmette gevangene met zware ademhalingsproblemen vanuit de afdeling overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Het gaat om één van de drie zieke gedetineerden die onlangs vanuit de gevangenis van Turnhout naar Brugge werden overgebracht.

Buiten de ziekenboeg moeten de cipiers zich beredderen met mondkapjes die in de gevangenis zelf gemaakt zijn. Onverantwoord, vinden de vakbonden. "Wij vragen eigenlijk om ook FFP2-maskers te mogen gebruiken in de afdelingen waar de gedetineerden binnenkomen. Zij worden nu voorlopig 14 dagen in quarantaine geplaatst, maar dan nog weet je niet of iemand besmet is of niet", zegt Alain Blancke van de christelijke vakbond.

"En ook bij interventies, wanneer je op minder dan anderhalve meter van gevangenen komt, is het aangeraden om zo'n masker te dragen." De vakbonden vragen daarom dat de richtlijn voor het gebruik van FFP2-maskers wordt uitgebreid. Ook externe bezoekers, zoals advocaten en leveranciers, zouden volgens hen een masker moeten dragen.