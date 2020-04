Opvallend meer aanvragen voor domicilie aan de kust

Vermoedelijk komen er veel aanvragen van tweedeverblijvers die hun vrije tijd graag aan zee zouden doorbrengen, ondanks de coronamaatregelen. Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) zegt lachend dat hij blij is om zijn gemeente te zien aangroeien. "Maar wie eraan denkt om hier de paasvakantie door te brengen, is eraan voor de moeite", zegt hij. "Er moet eerst een controle gebeuren door de politie om te kijken of je hier woont. Maar door de coronamaatregelen wordt dat telefonisch gedaan. Het duurt op dit moment zeker een maand voor je ingeschreven geraakt."