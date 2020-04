Oudenaarde vol krijtpoëzie tijdens coronacrisis: “Elke dag schrijf ik nieuwe spreuken om mensen op te vrolijken ”

Dit weekend heeft Laura Van Poucke nog iets speciaals in petto: “Als trotse Oudenaardist kan ik de Ronde van Vlaanderen natuurlijk vergeten. Ik heb al heel veel zinnetjes bedacht die verwijzen naar de ronde en die zal ik komend weekend in het straatbeeld verspreiden. Ik ga zo meteen al de eerste opschrijven: “De eindmeet is in zicht”. Het is een zin die je dubbel kan interpreteren, want alle tekstjes verwijzen natuurlijk ook naar de coronacrisis.”

Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwe “stadsdichteres” van Oudenaarde, kan haar volgen via haar instagrampagina of via de Facebookpagina van Oudenaarde.