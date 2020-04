Patiënten getuigen over het uitstel van hun medische behandeling: “vooral de onzekerheid maakt het lastig”

Artsen hebben veel begrip voor de onzekerheid van hun patiënten. Ze benadrukken dat ze telefonisch bereikbaar blijven voor hun patiënt en zo goed mogelijk proberen in te schatten hoe dringend een behandeling is. Maar dit is niet altijd gemakkelijk. “Wij moeten aan de hand van een telefoongesprek inschatten hoe erg de patiënt er aan toe is, maar dat is extreem moeilijk”, zegt huisarts Chiel Bogaert van wijkgezondheidscentrum De Kaai in Gent. “Driekwart van de communicatie is non-verbaal, maar die verliezen we in een telefoongesprek. Er gaat dus heel veel communicatie verloren.”