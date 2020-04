Politie blijft flitsen: "Het blijft nodig, zeker als er minder volk op de baan is"

“We zien dat flitsen nodig blijft, zeker als er wat minder volk is op de baan”, verduidelijkt Bruyns. “Er zijn nog altijd zwakke weggebruikers en andere auto's op de weg. Iedereen wil veilig op zijn bestemming geraken.”

Ook in de politiezone HEKLA bij de gemeentes Aartselaar, Hove, Edegem, Kontich en Lint, merken ze dat flitsen nodig blijft. “Wij houden het zelfde aantal snelheidscontrolen, of zelfs meer, om toch de zaak in de hand te houden”, zegt Dirk Fonteyne van politiezone HEKLA. “In feite blijft het even gevaarlijk in het verkeer.”