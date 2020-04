Politiezone Grens: "Als we controles aan de Nederlandse grens moeten opdrijven, hebben we extra middelen nodig"

De controles verlopen vlot en worden dagelijk geëvalueerd, ook op federaal niveau. Indien het aantal controles verhoogd wordt, hoopt De Smedt op extra ondersteuning en manschappen. "Als ze beslissendat die extra controles er moeten komen, dan kunnen we dat niet alleen aan. Ik ga me niet uitspreken over waar die middelen en die manschappen vandaan moeten komen, want dat is iets dat men in de politiek moet bekijken."

De Smedt vindt een samenwerking met Nederland ook interessant. "Wij controleren nu ook mensen die vanuit Nederland naar België willen komen. Zo'n samenwerking met Nederland zou onze taak verlichten."