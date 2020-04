Politiezone Mechelen-Willebroek legt "coronabags" in elk voertuig

Ook de politie van Mechelen en Willebroek kreeg al te maken met iemand die naar hen spuwde. Eergisteren deed een man dat bij een controle aan de Leuvensesteenweg in Mechelen. De man werd intussen aangehouden.

Om agenten beter te beschermen bij dit soort incidenten of wanneer ze niet de nodige afstand kunnen houden, liggen er nu pakketten in elk politievoertuig met mondmaskers, handschoenen, beschermingsbrillen, schoenovertrekken en overalls. "Het is natuurlijk altijd onaanvaardbaar dat mensen spuwen naar agenten of wie dan ook, maar in deze tijden zeker", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD).