Mag je iemand nog reanimeren in coronatijden? "Afstand houden bij gebrek aan beschermingsmiddelen"  

Veilig handelen op dit moment hangt af van of de patiënt bij bewustzijn is. "Als de gewonde persoon bij bewustzijn is, kan je instructies geven of vragen stellen. Als het nodig is kan je de hulpdiensten bellen. Zij sturen dan hulp ter plaatse", zegt Pascal. Maar wat als iemand bewusteloos is en bijvoorbeeld mond-op-mondbeademing nodig heeft? "Dan wordt het in tijden van corona inderdaad een pak moeilijker. Wij raden vooral aan om eerst aan je eigen veiligheid te denken. Doe enkel hartmassage en geen beademing. Gebruik een aangepast chirurgisch mondmasker, niet het zelfgemaakte.”