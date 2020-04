Na de 7 miljoen nieuwe mondmaskers: "Twijfels over kwaliteit bij eerste controle"

"Het zal enkele dagen duren om te kijken of alles conform is, zeker op vlak van de kwaliteit", zegt minister De Backer in "Het Journaal". Is er dan opnieuw een bestelling geplaatst bij een leverancier die de kwaliteit niet kan garanderen? "Dat moet nu blijken", antwoordt De Backer. "Daarom dat we een systeem hebben ingevoerd om ervoor te zorgen dat er op het moment van aankomst nog eens een check wordt gedaan in Belgische labo's, ook al leek alles in orde bij een eerste check bij het vertrek."