Rook- en vuurverbod in heide- en natuurgebieden van provincie Antwerpen

Het heeft al een tijdje niet meer geregend en dit weekend stijgen de temperaturen tot 20°C. Daarom kondigt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) code oranje af in de provincie Antwerpen. Er geldt een rook- en vuurverbod in de natuur- en heidegebieden van de provincie. Kampvuren of open vuren maken is ten strengste verboden. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en in het Groot Schietveld in de Noorderkempen worden bemand.

Een overtreding van het rook- en vuurverbod kan leiden tot een geldboete van 26 tot 200 euro of een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen.