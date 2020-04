Royals: jonge Thai pikken de "quarantaine" van hun koning in Duits hotel niet en ex-man van Camilla besmet

Nu Camilla Parker Bowles net echtgenoot Charles terug heeft, blijkt haar ex-man ook COVID 19-patiënt te zijn. Andrew Parker Bowles (80) vermoedt het virus te hebben opgeraapt tijdens de paardenraces van Cheltenham (10-13 maart) waar veel volk aanwezig was. "Ik heb een flinke hoest en ik ben sloom. Ik slaap twee keer zo lang als normaal", vertelt de gewezen legeradjudant aan de Telegraph.



Tijdens die races was Andrew in het gezelschap van prinses Anne en haar dochter Zara Tindall (zie foto onder). Wat is hun band? De ex-man van Camilla heeft in een ver verleden verschillende dates gehad met Anne, er was zelfs sprake van een kortstondige affaire. De twee trouwden (met iemand anders) én hertrouwden, maar bleven hecht. Zo is hij de peter van Zara. Andrew benadrukt dat hem verteld is geweest dat hij Anne en Zara niet kan besmet hebben wegens "pas overdraagbaar na een paar dagen".