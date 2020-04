Sociale kruidenier in Kalmthout die moest sluiten door coronacrisis gaat weer open met tijdelijk en jonger team

Tkruideniertje in Kalmthout gaat weer open. Dat is een sociale kruidenier waar mensen in armoede aan een lager tarief allerlei basisproducten kunnen kopen. Door de coronacrisis sloot Tkruideniertje vorige week de deuren.

“De vaste vrijwilligersploeg zijn mensen van boven de 60 jaar en die zitten in de risicogroep", legt Lies Uitdenhouwen van Tkruideniertje uit. "Ze zagen het zelf niet meer zitten om in de winkel te staan. Daarvoor hebben wij uiteraard alle begrip. We zijn dan op zoek gegaan naar een nieuwe vrijwilligersgroep om de werking toch voort te zetten.”

Via het platform 'Kalmthout Helpt' van de gemeente zocht Tkruideniertje vrijwilligers die tijdens de coronacrisis wilden helpen. “Uit die lijst hebben wij mensen gezocht die interesse hadden de winkel open te houden”, zegt Uitdenhouwen. “Op een paar uur tijd had ik een tiental mensen die daartoe bereid waren.”