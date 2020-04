Sophie uit Steenokkerzeel heet "Corona" met haar achternaam: "De grapjes zal ik nog lang mogen aanhoren"

"Ik ben er intussen al aan gewend geraakt. De meeste mensen maken goedbedoelde grapjes als ze mijn naam horen", vertelt Sophie Corona op Radio 2 Vlaams-Brabant. Haar vader is Siciliaan, Corona is dus een Italiaanse familienaam. "Ik heb het eens opgezocht en naar het schijnt zijn er maar een 125-tal mensen in België met de naam Corona. Mijn kinderen hebben de achternaam van hun vader, dus die blijven ervan gespaard."