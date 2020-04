Steek tijdens het joggen eens een stadsgids in je oortjes

In de podcast loopt Wim dus virtueel met je mee. De stadsgids voorziet een tour van vijf kilometer rond het Eilandje en vertelt je bijvoorbeeld over het MAS, Red Star Line Museum, de Seefbrouwerij en het Havenhuis van Zaha Hadid. Wim maakte twee versies, een gewone (voor lopers die ongeveer 8 km/u lopen) en eentje voor de snellere lopers.

De start-en aankomplaats is 'Sluisweg', voorbij het Red Star Line Museum en de Kattendijkdoksluis. Van daaruit neemt Wim je mee op zijn live looptour. Je kan de podcast beluisteren en het parcours bekijken via deze link