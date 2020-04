"Superbrein" van Gents technologiebedrijf moet coronavirus helpen detecteren

“CT-scanners zijn voldoende nauwkeurig om de schade in de longen door het coronavirus te herkennen. Dat hebben we geleerd uit ervaringen in China en andere gebieden waar de ziekte veel voorkomt. We kunnen zelfs afwijkingen zien vooraleer de patiënt symptomen heeft,“ zegt radioloog Erik Ranschaert. De Belg is verbonden aan het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in de Nederlandse stad Tilburg en voorzitter van de Europese radiologenvereniging EuSoMii.



“We vroegen ons af of we misschien die CT-scans beter kunnen analyseren met digitale tools om die diagnose met een bepaalde zekerheid te kunnen stellen. En met die gedachte zijn we ertoe gekomen om dan een algoritme te ontwikkelen. Een software die ons helpt.” Die software draait eigenlijk om artificiële intelligentie, de verzamelterm voor technologieën die bepaalde menselijke eigenschappen nabootsen, zoals patronen herkennen.