Twitter grapt over de heropleving van de natuur: "Pas op, er loopt een dinosaurus op straat!"

Het waren opvallende beelden afgelopen week, toen een kudde wilde geiten het openbare leven in Llandudno, in Wales, probeerde te controleren, nadat de inwoners zelf door de coronamaatregelen aangemaand werden om thuis te blijven. Met enige zin voor overdrijving concludeerde de Britse nieuwswebsite The Guardian dat "dieren de wereld aan het overnemen zijn". Anderen zagen er dan weer een voorbeeld in dat, nu de mens in quarantaine zat, de natuur zich stilletjes aan het reorganiseren was en dat bijvoorbeeld dieren en planten hun aan de mens verloren plaats terug opeisten. In ieder geval liet men op sociale media zijn creativiteit op dit vlak weer de vrije loop gaan, vaak met een grappige ondertoon.