Upkot betaalt verbruikskosten terug van Gentse studenten: “Voor de meest kwetsbare studenten richten we een hulpfonds op”

Vele studenten zijn weer naar hun ouders gegaan, maar er zijn ook studenten die besloten hebben om op kot te blijven. En wie dat bij Upkot doet, kan rekenen op psychologische hulp: “Een van de belangrijke kenmerken van Upkot is dat wij in ieder gebouw coaches hebben”, legt Van Damme uit. “Dat zijn mensen met een sociaal profiel zoals psychologen, pedagogen en sociale werkers. Studenten kunnen het hele jaar door op de bijstand van deze mensen rekenen. En ook nu is dat zo. Het is belangrijker dan ooit. Studenten die in hun kot moeten blijven, kunnen daarop beroep doen als ze het even moeilijk hebben of als de verveling toeslaat. Onze coaches organiseren nu tal van online initiatieven.”