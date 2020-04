Van Eyck met virtuele rondleiding in alle huiskamers

Ondanks de sluiting van alle musea en tentoonstellingen krijgen kunstliefhebbers toch de kans om de sensationele expositie "Van Eyck, een optische revolutie" in het MSK Gent te bekijken, in de eigen huiskamer. "Stay At Home Museum" brengt in samenwerking met Toerisme Vlaanderen Van Eyck gratis bij alle belangstellenden, wereldwijd. Curator Till-Holger Borchert is de virtuele gids. Vanaf volgende week.