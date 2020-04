Verslavingsarts uit Herentals roept op om verslaving meteen aan te pakken, ook in tijden van corona

“Negen jaar geleden hebben we de Verslavingskoepel opgericht. Dat is een organisatie waar je als verslaafde of ex-verslaafde wordt gekoppeld aan een professionele in de verslavingszorg. De twee zijn evenwaardige partners en praten met elkaar”, legt Nicolaï uit.

“De contactgroepen kunnen in tijden van corona nog steeds actief zijn. Verschillende mensen met een verslaving komen er samen en praten over de problematiek. Nu houden we de contactgroepen online”, zegt Nicolaï. “Voor mensen die in zo’n groep zitten, is het een oplossing omdat ze elkaar kennen en dat maakt de drempel om online samen te komen kleiner.”

Via de website van de Verslavingskoepel kan je hulp vinden of je aanmelden voor zo’n contactgroep.