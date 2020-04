Viroloog Marc Van Ranst: "Veel meer investeren in woonzorgcentra tout court"

In een reactie zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dat het nu een absolute prioriteit is om te testen in woonzorgcentra. Zowel in centra waar het coronavirus vastgesteld is als in centra waar niemand ziek lijkt te zijn. De komende week worden daarvoor 20.000 testen vrijgemaakt.

In de Vlaamse woonzorgcentra verblijven 70.000 mensen, maar die 20.000 testen zijn geen druppel op een hete plaat, zegt viroloog Marc Van Ranst in "De ochtend". "Het is een stap in de goede richting, ik denk dat eenieder beseft dat er meer aandacht moet zijn voor de woonzorgcentra. Dat zijn plaatsen waar veel zwakkere mensen zijn, die vaker ziek worden, daar moeten we meer aandacht aan kunnen geven."

Voor woonzorgcentra golden al heel snel strenge maatregelen -geen bezoek meer, enkel geregistreerde mantelzorgers onder voorwaarden-, "maar het is geen volledige lockdown, er gaan mensen binnen en buiten, personeel, ondersteunende diensten... Maar veel meer kan je ook niet doen, er is een limiet aan wat je kan doen."

Volgens Van Ranst zijn er in de toekomst hoe dan ook veel meer investeringen in de woonzorgcentra nodig, "ook in kwaliteit, ook in ondersteuning. Dat is voor als alles weer herneemt."

(tekst gaat voort onder het audiofragment)