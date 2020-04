Zes schakelzorgcentra in Vlaams-Brabant waar coronapatiënten kunnen worden opgevangen

Het schakelzorgcentrum in Rillaar is een van de zes geplande centra in Vlaams-Brabant die indien nodig in het kader van de coronacrisis ziekenhuizen uit de regio moeten ontlasten. Ook in Vilvoorde (het gewezen Van Helmontziekenhuis met satelliet in Overijse), Beersel (vormingscentrum Destelheide), Dilbeek (Gosset Hotel), Leuven (UZ Pellenberg), Tienen (afdeling bij de broeders Alexianen en bijhuis in Landen) zijn dergelijke centra gepland of opgericht.