Vlaamse wetenschappers stellen heel wat vragen bij traceer-apps

Het kan een opluchting betekenen voor veel bezorgde mensen, die zich afvragen hoeveel risico ze al hebben gelopen om besmet te zijn met het coronavirus. Maar in een open brief stellen Vlaamse wetenschappers de doeltreffendheid, de efficiëntie en de juistheid van zogenoemde trace apps in vraag.

"Het probleem is dat we eigenlijk nog te weinig weten van de epidemie om te weten of de app wel zal werken, zelfs al bouw je in theorie de perfecte app. Zo overleeft het virus bijvoorbeeld meerdere uren op verschillende oppervlakken. Die overdracht checken apps niet. En wat met mensen die de ziekte al hebben gehad? We weten nog niet hoelang je immuun blijft voor Covid-19.", zegt Anne-Mieke Vandamme, virologie aan de KU Leuven.

"Een ander probleem is de kwaliteit van de data. Als mensen zelf gegevens moeten intikken, dan zijn er veel vragen over de kwaliteit van de gegevens, vaak zijn die niet precies genoeg."

"Er is natuurlijk ook een duidelijk probleem van privacy. Wat gebeurt er met de gegevens? Wat doet de overheid ermee? En vanaf wanneer mag je de app weer verwijderen? Het zijn toch pertinente vragen."