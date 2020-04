Voorzichtig positief nieuws uit Italië, "maar de teugels niet laten vieren"

Voorzichtig positief nieuws brengt ook een nadeel met zich mee: mensen lijken te denken dat het niet meer zo nodig is om de maatregelen zeer strikt op te volgen. "In Via Sestri in Genua, in de regio Ligurië, liepen gisteren veel mensen rond. Weinig afstand. Mijn hoofd ontplofte toen ik de foto zag, het leek gewoon een drukke zaterdag waarop mensen gaan winkelen, kinderen op de schouders van hun ouders... Regiogouverneur Giovanni Toti reageerde meteen: Mensen, zo zijn wij niet. Ik vraag of iedereen die daar was wel echt een goede reden had om daar te zijn."

Dit is waar premier Giuseppe Conte eerder ook al voor had gewaarschuwd, zegt Marghadi. "Dit is het meest risicovolle moment, het moment waarop we een kantelmoment beginnen te zien. Dan mogen we de teugels niet laten vieren, zei hij. We moeten ervoor zorgen dat er geen nieuwe brandhaarden ontstaan, dat we niet van nul af aan moeten beginnen. Het is een moment waarop de touwtjes aangehaald moeten worden."