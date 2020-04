W817-actrice Kadèr Gürbüz gaat elke dag naar bejaarden zwaaien in afwachting van filmopnames

“Ik ben heel blij”, vertelt Kadèr Gürbüz bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Ik had nooit verwacht dat er 50.000 tickets verkocht zouden worden, maar blijkbaar hebben we nog heel veel fans.” De ticketverkoop werd opgestart om centen in te zamelen om filmopnames mogelijk te kunnen maken.

Ze vraagt zich wel af de film op tijd klaar zal zijn, door de coronacrisis. “Het plan is nog altijd om de film in oktober uit te brengen, maar voorlopig is het koffiedik kijken over wanneer de opnames van start kunnen gaan.”